رئيس كوريا الجنوبية يرشح وزيرًا جديدًا للدفاع

وولد "سيو" في مدينة كوانج جو على بعد 270 كيلومترا جنوب سيئول في عام 1963، وتخرج من الأكاديمية العسكرية الكورية في عام 1985. وخدم في قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من عام 2011 إلى 2014، وثم شغل منصب القائد العام للفيلق الأول ومدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة(JCS).