رئيس كوريا الجنوبية يرشح وزيرًا جديدًا للدفاع

أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم، الجمعة، أن الرئيس مون جيه-إن، رشح القائد العام للقوات البرية الجنرال "سيو ووك" وزيرا جديدا للدفاع.
وإذا تم اعتماد تعيينه بعد جلسة استماع برلمانية، فسيحل "سيو" محل "جيونج كيونج-دو"، ليصبح أول وزير دفاع من القوات البرية تحت إدارة مون.
وذكرت وكالة أنباء كوريا أن أول وزير دفاع في حكومة الرئيس مون كان أدميرال بحرى متقاعد، سونج يونج-مو، ثم الوزير جونج طيار مقاتل سابق شغل منصب القائد العام للقوات الجوية.
وأشار المكتب الرئاسي الى خبرة سيو الكافية في كل من المناورات الميدانية والعمليات العسكرية بالإضافة إلى خبرته في العمليات المشتركة للقوات الكورية والأمريكية الحليفتين القديمتين.
واعتمادا على أكثر من 30 عامًا من الخبرة في الجيش، من المتوقع أن يساهم سيو في الحفاظ على موقف دفاعي ثابت ، وفقًا لما قاله المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانغ مين سيوك.
وأضاف كانج، أنه الشخصية المناسبة لجعل الجيش قويًا يثق فيه الشعب من خلال الضغط من أجل مهام السياسة الأساسية مثل نقل حق قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية وتحقيق الإصلاح في الدفاع.
وولد "سيو" في مدينة كوانج جو على بعد 270 كيلومترا جنوب سيئول في عام 1963، وتخرج من الأكاديمية العسكرية الكورية في عام 1985. وخدم في قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من عام 2011 إلى 2014، وثم شغل منصب القائد العام للفيلق الأول ومدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة(JCS).
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