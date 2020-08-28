رئيس جامعة حلوان يشيد بمشروع قانون تحميل الراسبين رسوم الدراسة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان ، أن مشروع قانون تحميل الطلاب الراسبين رسوم الدراسة تأخر كثيرا، مؤكدا أن القانون عادل وسيعمل على تقليص نسب الرسوب بالجامعات، كما أنه متوازن، ولم يغفل البعد الاجتماعى للطلاب.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريح لـ" اليوم السابع"أن المشروع يواجه عدم المساواة بين الطالب المجد والمجتهد والطالب المقصر ، مؤكدا أن القانون راعى البعد الاجتماعى حيث منح مساحة لرئيس الجامعة ومجلس الجامعة إعفاء الطلاب الغير مقتدرين لتحقيق العدالة بين الطلاب.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسى 2021/2022.

وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله فى بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشرى وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض، و( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.