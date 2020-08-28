اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الحكومة المغربية: الوضعية الوبائية لفيروس كورونا صعبة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:00 ص
رئيس الحكومة المغربية: الوضعية الوبائية لفيروس كورونا صعبة الدكتور سعد الدين العثمانى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثمانى، أن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في بلاده صعبة، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة وعدد الحالات الحرجة والوفيات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العثماني في تصريح صحفي اليوم إن حكومته تعبأت لمواجهة الفيروس وتحاول أن تقوي المنظومة الصحية للتغلب على الضغط الموجود على هذه المنظومة، والطلب المتزايد عليها، وبالخصوص على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار بالمناسبة إلى أنه لا أحد يمكنه التكهن بوقت عودة الحجر الصحي من عدمه ولكن الوضعية الوبائية هي التي تحكم، معبرا عن أسفه للتراخي الحاصل في الإجراءات الاحترازية، ولكون الكثير من المواطنين ليس لديهم الوعي بخطورة هذا الوباء وبالوسائل التي ينتشر بها.  


المغرب

اخبار المغرب

حكومه المغرب

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المغرب يسجل 903 إصابات جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:37 م

كورونا حول العالم.. المغرب يسجل 903 إصابات جديدة و32 وفاة.. لبنان يسجل 3 وفيات و457 إصابة.. وإسبانيا تعلن تسجيل 2060 إصابة جديدة.. و42 حالة وفاة و1175 إصابة جديدة بالسعودية.. والإصابات بالكويت تتخطى الـ80 ألفا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:11 م

المغرب: تسجيل 1276 إصابة جديدة بكورونا و815 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:35 م

المغرب: تسجيل 1276 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 2293 خلال 24 ساعة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:40 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة