رئيس الحكومة المغربية: الوضعية الوبائية لفيروس كورونا صعبة

وكالات

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثمانى، أن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في بلاده صعبة، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة وعدد الحالات الحرجة والوفيات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العثماني في تصريح صحفي اليوم إن حكومته تعبأت لمواجهة الفيروس وتحاول أن تقوي المنظومة الصحية للتغلب على الضغط الموجود على هذه المنظومة، والطلب المتزايد عليها، وبالخصوص على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار بالمناسبة إلى أنه لا أحد يمكنه التكهن بوقت عودة الحجر الصحي من عدمه ولكن الوضعية الوبائية هي التي تحكم، معبرا عن أسفه للتراخي الحاصل في الإجراءات الاحترازية، ولكون الكثير من المواطنين ليس لديهم الوعي بخطورة هذا الوباء وبالوسائل التي ينتشر بها.