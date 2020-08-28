اليوم السابع
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رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى يشيد بالحركة الاقتصادية في قناة السويس

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:23 م
رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى يشيد بالحركة الاقتصادية في قناة السويس الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إنه سيتم إعادة توطين صناعات متعددة في محور قناة السويس، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمضى بخطى ثابتة نحو مشروعات كبرى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن الحركة الاقتصادية بقناة السويس تشهد أزهى عصورها الآن، مردفاً: "نراهن على خلق فرص عمل مستدامة بمحور قناة السويس الفترة المقبلة".

وأكد أن حركة التجارة العالمية الأكثر تضرراً من أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الممر الملاحى الأهم على مستوى العالمى.

وأوضح أن قناة السويس جاذبة للخطوط الملاحية الدولية رغم التحديات التى تواجهها، لافتاً إلى أن النقل البحرى هو قاطرة التنمية في مصر والرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا به.

 


قناه السويس

محور قناه السويس

الممر الملاحى

الاكاديميه العربيه للعلوم

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