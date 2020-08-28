رؤية فى المنام تغير حياة مسنتين بعد تعب سنوات طويله

كتبت أمانى الأخرس ـ محمد فتحى

حكاية أغرب من الخيال، لمسنتان فوق الثمانين، روتها الحاجة سعدية من محافظة البحيرة، والمعروفة دائما بأحلامها التى تتحقق حيث رأت أنها تروى أرض طينية تثمر محصول، وروت الحلم لأبنها الذى سأل بدوره شيخا وفسره بأنه سيعود لهم أرض كانوا يملكونها، وهو الأمر الذى ضحكت منه الحاجة سعدية نظرا لعدم أمتلاكهم أية أراضى تذكر، بعد ان باعت نصف فدان كان لديها لعلاج ابن لها قبل أن يتوفى.

ونسيت الحاجة سعدية الحلم، وسط العديد من أحلامها التى تتحقق، لكن مع الوقت فوجئت بخطاب من المحكمة يفيد امتلاكها أرض مساحتها كبيرة، ورغم غرابة الموقف، بدأت تبحث فى أصل تلك الأرض.

وتكمل الحاجة سعديه حكايتها لكاميرا اليوم السابع قائلة: أن والدها كان متزوج بزوجة غير والدتها، وانجب من زوجته الأخرى لكنها ظلت طوال حياتها لا تعلم بوجود شقيق لها، فوالدها تركها وهى طفلة رضيعة وتخلى عنها وأمها، ومع مرور السنوات وزواجها دارت بها عجلة الزمن، وانجبت ولدين، حتى فوجئت بأن لها شقيق لكنه توفى صغيرا ما أدى لانتقال كل أمواله وتركته التى ورثها عن والده إليها وشقيقتها الحاجة فتحية .