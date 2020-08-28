دير العذراء بوادى النطرون يستقبل الزائرين مستقلى الملاكى والميكروباص فقط

كتب مايكل فارس

أعلن دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون عن استقبال الزائرين من مستقلى السيارات والملاكي والميكروباص فقط، وكذلك استئناف خلوات الآباء الكهنة بموجب حجز مسبق، وذلك ابتداءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير فى بيان له، أنه يعتذر عن استقبال الشباب للخلوة مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، والامتناع عن المجئ للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي تنفسية بأي شكل من الأشكال.