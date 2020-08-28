خبير إعلامى يكشف أدوات تمويل قنوات الإخوان والجزيرة فى التحريض ضد مصر

كتبت إيمان علي

أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن ما تقوم به قناة الجزيرة وأخواتها من قنوات الإخوان فى تشويه مصر يتطلب تمويل ضخم لكى تتحقق الرؤية الاستراتيجية المستهدفة فى تضليل الأحداث وقلب الحقائق والتحريض ضد مصر .

وأشار إلى أن قناة الجزيرة تدعم فى كافة تغطياتها ما يسهم فى التحيز لجماعة الإخوان وفلولهم الإرهابية وهى تدفع كل ما تملكه من تمويل حتى يصل المضمون للشارع، وهى لا تقدم إعلام ولكن تقدم دعاية سوداء، مؤكدا أن تمويل قناة الجزيرة يأتى من الحكومة القطرية وإعلانات لشركات أغلبها تابع للأسرة الحاكمة والتى تسعى لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط ولها أغراض عدائية ضد مصر والعالم العربى.

وأوضح أن قنوات الإخوان تعتمد فى تمويلها على جزء قطرى وآخر من الكيانات الكارهه لمصر، بجانب الممول الرئيس وهو التنظيم العالمى للإخوان والذى لديه استثمارات ضخمة ومنها ما هو خبيث، وهى ما تساعد هذه القنوات على الاستمرار، مؤكدا أن موازنة كل قناة تأتى بالملايين وذلك لهدف واحد وهو ضرب مصر والدول العربية والتخديم على هدفهم فى العودة من جديد وهو ما لن تنجح فيه خاصة وأن الشارع المصرى أدرك مخاطر هذا التنظيم ولن يسمح لهم بالعودة من جديد .

ولفت إلى أن الجزيرة وقنوات الإخوان تعتمد على التطوير الكبير في وسائل التكنولوجية الحديثة في محاولة شن حرب نفسية ضد المصريين، من خلال من يدعموها بالتمويل المفرط لأجل هدف واحد وهو إسقاط الدولة المصرية وضرب الفتن فى الدول العربية ولن ينجحون فى ذلك .