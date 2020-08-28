شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة تطهير بالمبيدات استهدفت أماكن تكاثر يرقات الباعوض ومحطات الصرف فى مدينة العريش.

وأعلنت الوحدة فى بيانها اليوم الجمعة، أن الحملة تأتى استكمالا لجهود تقوم بها يوميا من خلال فريق عمل تستهدف مواجهة انتشار الباعوض والقوارض، بالتزامن مع اعمال الرش والتعقيم الاحترازية لمنازل اشتباه حالات كورونا وتعقيم الأماكن الحيوية والمنشآت الحيوية بشكل يومى.

وقال المهندس صبحى الفرماوى، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، ان الحملة تمت خلال ال24 ساعة الماضية، وتضمنت تغطية جزء من حى كرم أبو نجيلة من منطقة سد الوادى حتى شارع منير فى مدينة العريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

وأضاف انه تم تغطية محطات الصرف الصحى فى حى كرم أبو نجيلة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الباعوض، لافتا انه قام بهذا الجهد فريق عمل ضم كلا من مهندسة الهام عايش، والفنيين كمال السيد، و السيد السنوسى ، ومحمد شحاته ، ومحمد اسماعيل، وحسن عبدالرحمن ،وأحمد على، ونافذ عبده مسلم.

وسبق واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، الانتهاء من تعقيم منازل ثلاث حالات عزل منزلى اشتباه كورونا، وتطهير منزلين لحالتى عزل منزلى أحدهما فى حى بركة حليمة والآخر فى منطقة شارع أسيوط بالعريش، وحالتى عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع أسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير أربع شقق لحالات العزل المنزلى.

وكشفت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تنفيذ موجة تعقيم جديدة داخل العريش شملت أحياء ومناطق، وتغطية حى الريسة بحملة تعقيم استخدمت خلالها المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، ومحطات الصرف الصحى فى حى الريسة بالمبيدات، ومقر المدنية الشبابية، كما تم رش أكوام قمامة فى حى الصفا، والإنتهاء من تغطية محطات الصرف الصحى فى حى أبو صقل.



حملة تطهير أماكن تكاثر يرقات الباعوض والقوارض بالعريش (1)



حملة تطهير أماكن تكاثر يرقات الباعوض والقوارض بالعريش (2)



حملة تطهير أماكن تكاثر يرقات الباعوض والقوارض بالعريش (3)



حملة تطهير أماكن تكاثر يرقات الباعوض والقوارض بالعريش (4)



حملة تطهير أماكن تكاثر يرقات الباعوض والقوارض بالعريش (5)