اليوم السابع
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حملات في "أكتوبر وبدر" لإزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:43 ص
حملات في "أكتوبر وبدر" لإزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات.. صور حملة لرفع الاشغالات بمدينه أكتوبر
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة مكبرة للتصدي لكافة المخالفات والإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمدينة.
 
وأوضح "الشربيني"، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور سطح مخالف قبل تنفيذ الصبة الخرسانية بالقطعة رقم ( 105) المجاورة الأولى الحي الخامس عقد ثانٍ، بهدف عدم إتمام المخالفة والقضاء عليها في المهد، وتم إزالة كافة الأخشاب التي تم تنفيذها على نفقة المالك، واتخاذ الإجراءات القانونية في إطار التصدي لأعمال البناء المخالف بكل حسم وقوة، كما أسفرت الحملة عن إزالة المخالفات والإشغالات وإغلاق المحال المخالفة بالحيين 10 و 11،  وكذا ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة للنشاط من سكنى إلى تجارى وتم رفع جميع الإشغالات.
 
وطالب المهندس شريف الشربيني، قاطني مدينة 6 أكتوبر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، مشدداً على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدا استمرار الحملات للقضاء علي المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء، وأن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدي لأي مخالفات، وسيتم إزالتها على الفور لردع المخالفين ويتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية.
 
وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: تم شن حملة  بالتنسيق بين إدارتي الأمن والأحياء، أسفرت عن تنفيذ  قرارى إزالة تعديات على قطعتي أرض بالمجاورة الخامسة بالحي السادس، وكذا إزالة غرفتي "كانتين" مخالفتين، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات تنفيذا للقانون واللوائح.
 
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حملات إزالة بالمدن الجديدة

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هدم مباني مخالفة

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إزالة مخالفات البناء

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جهاز مدينة بدر ينظم حملة لإزالة ورفع الإشغالات بالطرق

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أعمال رفع الاشغالات

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حملة لرفع الاشغالات بمدينه أكتوبر

 


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