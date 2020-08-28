حملات تعقيم صباحية قبيل فتح مساجد مدينة الطود شرق الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مساجد مدينة الطود شرق محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، حملات نظافة وتعقيم وتطهير مكثفة قبيل ساعتين على استقبال المصلين فى المساجد المختلفة بالمدينة، عقب قرار فتح المساجد وودة صلاة الجمعة داخلها، وذلك بناءاً على توجيهات الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وكانت قد أعلنت أعلنت وزارة الأوقاف أننه في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للسادة الأئمة، قررت الوزارة الإعلان عن المجموعة الثانية من ( الدفعة الثالثة ) المستحقين للزي الأزهري ، وعددهم ( 2573) إمامًا بالمجان للسادة الأئمة القدامى والجدد فعلى السادة الآتي أسماؤهم الحضور في أماكن التوزيع وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية، حيث سيتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع الأئمة للحضور بالمقرات على ساعات العمل بمعدل عشرة أئمة في كل ساعة من الساعات الخمس، وعلى مديري المديرات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.

وشملت قائمة أئمة إدارة أوقاف الطود لتسلم الزى الأزهرى كل من:- (احمد كامل حسانين على الأقصر مخازن المديرية - محمد عبد الجواد عبد القادر مكى الأقصر مخازن المديرية - حسين عباس عبد الراضى سليم الأقصر مخازن المديرية - محمد يوسف محمد على الأقصر مخازن المديرية - خالد عبد الرحيم احمد يونس الأقصر مخازن المديرية - عبد الله حسن عبد الله بشير الأقصر مخازن المديرية - الشاذلى عبد الرحمن محمد صالح الأقصر مخازن المديرية - فراج محمود على محمد الأقصر مخازن المديرية - منصور جابر مسلوب عوض الأقصر مخازن المديرية - مصطفى عبد العزيز خضرى احمد الأقصر مخازن المديرية).



حملات تعقيم وتطهير صباحية قبيل فتح مساجد مدينة الطود



حملات تعقيم وتطهير صباحية قبيل فتح مساجد مدينة الطود



حملات تعقيم وتطهير صباحية قبيل فتح مساجد مدينة الطود



حملات تعقيم وتطهير صباحية قبيل فتح مساجد مدينة الطود