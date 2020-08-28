حفيد طبيب الغلابة ينشر صورا للأسرة أمام مسجد الدكتور محمد مشالى بنادى الزمالك

نشر مروان مشالي، حفيد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، صورا لأفراد عائلة الطبيب الراحل، من داخل نادى الزمالك أثناء حضور افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بالنادى. كان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قرر إطلاق اسم طبيب الغلابة على المسجد بالنادى تخليداً وتكريما لذكراه، وتم توجيه الدعوة لأسرة طبيب الغلابه، ويظهر في الصور شقيق طبيب الغلابه وأبناء الدكتور مشالي وأحفاده، وقدم حفيد طبيب الغلابه الشكر لمجلس اداره نادي الزمالك على ما قام به من عمل لتكريم جده وإطلاق اسمه علي المسجد.