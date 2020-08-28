اليوم السابع
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حفيد طبيب الغلابة ينشر صورا للأسرة أمام مسجد الدكتور محمد مشالى بنادى الزمالك

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:33 م
حفيد طبيب الغلابة ينشر صورا للأسرة أمام مسجد الدكتور محمد مشالى بنادى الزمالك أسرة طبيب الغلابة
الغربية مصطفى عادل

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نشر مروان مشالي، حفيد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، صورا لأفراد عائلة الطبيب الراحل، من داخل نادى الزمالك أثناء حضور افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة بالنادى. كان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قرر إطلاق اسم طبيب الغلابة على المسجد بالنادى تخليداً وتكريما لذكراه، وتم توجيه الدعوة لأسرة طبيب الغلابه، ويظهر في الصور شقيق طبيب الغلابه وأبناء الدكتور مشالي وأحفاده، وقدم حفيد طبيب الغلابه الشكر لمجلس اداره نادي الزمالك على ما قام به من عمل لتكريم جده وإطلاق اسمه علي المسجد.
 
 
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أسرة طبيب الغلابة

 

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أسرة الدكتور محمد مشالى 

 

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حفيد طبيب الغلابة

 

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مسجد طبيب الغلابة بنادى الزمالك

 

 
 

مسجد الدكتور محمد مشالي بنادي الزمالك

طبيب الغلابة

نادي الزمالك

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