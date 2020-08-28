اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:33 م
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حصاد الوزارات.. مد باب التسجيل للجامعات الأهلية الجديدة حتى 2 سبتمبر

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. مد باب التسجيل للجامعات الأهلية الجديدة حتى 2 سبتمبر جامعات أهلية
كتب أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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