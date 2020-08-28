حصاد الوزارات.. مد باب التسجيل للجامعات الأهلية الجديدة حتى 2 سبتمبر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. مد باب التسجيل للجامعات الأهلية الجديدة حتى 2 سبتمبرالجمعة، 28 أغسطس 2020 05:00 م
جامعات أهلية
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