اليوم السابع
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جوتيريش يؤكد صعوبة ترجمة وقف إطلاق النار فى ليبيا واليمن

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:30 م
جوتيريش يؤكد صعوبة ترجمة وقف إطلاق النار فى ليبيا واليمن جوتيريش
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لن نستطيع محاربة كورونا مع استمرار الحرب، مضيفاً: نعاني لترجمة وقف إطلاق النار في ليبيا واليمن. وأوضح خلال تصريحات لفضائية "العربية"، أن وقف إطلاق النار في سوريا صامد إلى حد بعيد، مشيرا إلى أنه لدينا معركة واحدة مشتركة وهى مواجهة كورونا، وذكر أن انتشار السلاح وعدم المساواة يفرضان تعاونا دولياً، ولا يمكن التصدى للمشاكل العالمية إلا بمقاربات مشتركة.

وأشار جوتيريش، إلى أن بعض الدول تستثمر في اللقاح لمصلحة شعوبها فقط، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود للتوصل إلى لقاح ضد كورونا.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن كورونا أثبت هشاشة العالم وعلينا التواضع.

 


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اليمن

ليبيا

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