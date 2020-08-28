جوتيريس: ثلث أطفال المدارس فى العالم لا يمكنهم التعلم بعد إغلاق كورونا

كتب محمد شعلان

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن ثلث أطفال المدارس يعانون من صعوبة التعليم بعد اغلاق المدارس لمواجهة تفشي كورونا، وغرد جوتيريس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "حقيقة أن ما لا يقل عن ثلث أطفال المدارس في العالم لا يمكنهم الوصول إلى التعلم عن بعد بعد إغلاق COVID19 لمدارسهم وهو أمر مقلق للغاية".



امين الامم المتحدة على تويتر

وطالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بالعمل على حل الأزمة ليتمكن الطلاب من الوصول إلى التعليم وعدم تضرر مستقبلهم، قائلا: "يجب علينا سد الفجوة الرقمية حتى يتمكن جميع الأطفال من الوصول إلى التعليم من أجل مستقبل أفضل".

وفي وقت سابق، أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن تفشى فيروس كورونا فى العالم يهدد بزيادة الصراعات ولا يتوقف الأمر عند تهديد المكاسب التى تمكن العالم من تحقيقها فى محاربة الفقر وبناء السلام، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "COVID19 يهدد بتفاقم الصراعات وإثارة صراعات جديدة. وهناك حاجة ماسة إلى عمل للحفاظ على السلام أكثر من أي وقت مضى".

وأكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن البنية التحتية القوية أساس كل مجتمع ناجح وأزمة كورونا تهدد التقدم المحرز في هذا المجال ولابد من تخطيها ببناء صناعات مستدامة، وقال جوتيريس على حسابه بموقع "تويتر": "البنية التحتية القوية والمرنة هي أساس كل مجتمع ناجح، بينما يهدد COVID19 بعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف العالمية، يجب أن نتجاوز الإجراءات قصيرة المدى وأن نركز على بناء صناعات مستدامة وتعزيز الابتكار".

وطالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المجتمع الدولى بأن يكون صادقا مع نفسه فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وغرد جوتيريس عبر حسابه بموقع "تويتر": "نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا. إن أزمة COVID19 لها آثار مدمرة بسبب إخفاقاتنا الماضية والحالية. لكن يمكننا أن نقلب هذا. نحن بحاجة إلى حلول ملموسة وجريئة وقابلة للتنفيذ مستوحاة من الأهداف العالمية".