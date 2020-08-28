توافد المصلين لأداء صلاة أول جمعة بالمحافظات وسط إجراءات وقائية.. صور

المحافظات - حسن عبد الغفار - عماد عرفة - محمود مقبول - محمد فتحى

توافد المصلون إلى مساجد المنيا خاصة مسجد سيدى احمد الفولى، وجلسوا على أبوابه فى ساعة مبكرة من الصباح لأداء صلاة الجمعة بعد إغلاق المساجد 5 شهور بسبب جائحة كورونا، وذلك تعبيرا عن سعادتهم بعودة المساجد وفتحها من جديد أمام المصلين.

وفى نفس السياق قام المتطوعون وعمال المساجد بأجر الأعمال الاحترازية من تطهير وتعقيم ورسم أماكن التباعد بين المصلين كذلك تواجد جميع العاملين بالمساجد مبكرا.

ويعد مسجد سيدى احمد الفولى أحد أهم وأكبر المساجد بالمنيا وقد تم أعم الإجراءات الاحترازية والتعقيم منذ أمس وإغلاق المسجد، ووضع خطة لدخول المصلين نظرا لوجود أبواب كثيرة بالمسجد ووضع علامات التباعد بين المصلين .

وكان الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنيا قال إن المديرية انتهت من الاستعدادات لفتح المساجد المقرر أداء خطبة الجمعة بداخلها غدا.

وأضاف أن المديرية تابعت كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم وتطهير المساجد التى سيتم أداء الخطبة فيها غدا طبقا للمواصفات التى أقرتها وزارة الأوقاف، لافتا أن مدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق وتدور حول عنوان "الأمل حياه" في كافة المساجد.

وأكد "عبد الرازق" استمرار غلق دورات المياه مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من اصطحاب أدوات التعقيم "الكمامة" وسجادة وكحول مع كل مصلى على أن تغلق المساجد عقب أداء الصلاة مباشرة.

وفى البحر الأحمر، انتهت مديرية الأوقاف، بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة والإدارات الأخرى المختلفة من تطهير وتعقيم مساجد المحافظة المقرر اداء صلاة الجمعة داخل 234 مسجدا بها بمدن المحافظة السبع.

وأكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر أنه تمت عملية تعقيم وتطهير المساجد وتنظيفها والتأكيد علي تنفيذ تعليمات وزارة الاوقاف بالنسبة لشروط اداء الصلاة في ظروف جائحة فيروس كورونا المسجد.

في مدينة سفاجا أعلن مجلس مدينة سفاجا تطهير وتعقيم المساجد وتجهيزها لصلاة الجمعة بها بالتعاون بين الادارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة بسفاجا وإدارة أوقاف سفاجا.

وأضافت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا أنه تم وضع علامات للتباعد بين المصلين بالمساجد وتم التوجيه بأن يحضر كل مصل معه سجادة صلاة خاصة به وكمامة، حرصا علي سلامته وسلامة الاخرين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

من جانبها قالت هدي مغربي رئيس مدينة سفاجا أن إدارة أوقاف سفاجا أعلنت عن عدد من المساجد التي تنطبق عليها اشتراطات أداء صلاة الجمعة وهي مسجد الزهراء ام الحويطات ومسجد الكبير و النور ومسجد عمار بن ياسر ومسجد التقوى و مسجد أبو بكر الصديق ومسجد عمر بن الخطاب ومسجد الحسين بن على ومسجد المركز الإسلامي ومسجد الخالدين ومسجد خالد بن الوليد ومسجد شباب سيدنا محمد ومسجد السلام ومسجد عمري عبد العزيز ومسجد الفرقان ومسجد سيد الشهداء ومسجد الخلفاء الراشدين ومسجد على بن أبى طالب ومسجد عثمان بن عفان ومسجد الصالحين ومسجد بلال بن رباح ومسجد التوحيد ومسجد السلام 95 ومسجد الفاروقية ك85.

وأكدت على الالتزام الكامل بالضوابط التي ووضعتها وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

وانتهت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال أول صلاة جمعة بعد توقف استمر لمدة 5 أشهر بسبب جائحة كورونا حيث تم تعقيم المساجد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال المصلين بالمساجد على مستوى المحافظة.

ومن جانبه أوضح الشيخ محمد السيد أمام وخطيب مسجد العارف بالله بمحافظة سوهاج أنه تم تعقيم المسجد بالكامل عدة مرات وتم التنبيه مشددا على المصلين بالإجراءات الاحترازية من خلال لبس الكمامة ومصليه لكل مصلى والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم اصطحاب الأطفال وأننا مستعدون لاستقبال المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة.

يذكر أن أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن عودة صلاة الجمعة اليوم بكافة أنحاء المحافظة بعدد 6399 مسجد بمختلف مدن وقرى المحافظة، وهي المساجد التي يتوفر بها إمام، أو خطيب جمعة، أو خطيب جمعة متطوع، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأداء الصلاة وفقا للإجراءات التى أقرتها وزارة الأوقاف .

ومن جانبه شدد "الفقي " على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد ومن أهمها إغلاق أماكن الوضوء والحمامات، وتطهير المساجد قبل وبعد الصلاة، وعدم السماح للمصلين بالاستمرار بالمسجد بعد انتهاء الصلاة، مشيرا إلى أهمية التزام المصلين حرصا على سلامتهم .

وأكد على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج على الالتزام بجميع ضوابط عودة صلاة الجمعة للمساجد، وفي مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، على أن تكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق فقط.

وأكد الدكتور أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على أئمة وخطباء والعاملين بالمساجد بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد فى المساجد وتعقيم وتطهير المساجد .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع ، أنه تفقد عدد من المساجد بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على جميع مديرى الإدارات والمشرفين بالمرور على المساجد للتأكد من تطبيق التعليمات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان المئات من المتطوعين والعاملين بمساجد محافظة المنوفية بتعقيم وتطهير المساجد التى ستقام بها اول صلاة جمعة، وهى المساجد التى تستقبل المصلين لإقامة شعيرة الجمعة (4057) مسجد فى المرحلة الأولى من إجمالى (5592) مسجد حكومى وأهلى بنطاق المحافظة بتطهير المساجد وذلك تطبيقا للإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه شدد أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المديرية قامت بحملة واسعة النطاق لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد استعدادا لاستقبال إقامة صلاة الجمعة .

وأكد عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بدخول الجنائز أو إقامة صلاة الجنائز أو عقد القران أو أى تجمعات داخل المساجد وعدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، وتمنع صلاة الجمعة فى الزوايا التى توجد بجوار المساجد والأقل من 100متر، كما يمنع إقامة الصلاة خارج محيط المسجد إلا فى وجود ساحة لا تعوق حالة المرور .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بالتنبيه على المصلين بالالتزام بالتعليمات ولبس الكمامة، وإحضار المصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد .

فيما ناشد محافظ المنوفية المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بشروط وزارة الأوقاف المصرية لفتح المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك لعودة الحياة لطبيعتها لكافة الأنشطة داخل البلاد وعودة إقامة شعيرة الجمعة.