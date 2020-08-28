تعرف على قرارات مجلس جامعة الأقصر لخدمة طلاب الكليات المختلفة والوافدين

الأقصر - أحمد مرعى

انعقد مجلس جامعة الأقصر فى جلسته رقم 16، مساء الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس Video conference بالإدارة المركزية للجامعة، برئاسة الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، حيث رحب رئيس الجامعة بالسادة أعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وإتخذ المجلس عدة قرارات من أهمها :-

1- الموافقة على منح عدد 69 طالبا بكلية الفنون الجميلة درجة البكالوريوس .

2- الموافقة علي منح الدارس / سمير عبدالرازق فتوح شعراوي ، درجة الدكتوراه ( دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة – تخصص التصوير ).

3-الموافقة على منح الدارس/ وليد خالد قدوري (وافد عراقي) درجة الماجستير في ترميم الآثار.

4- الموافقة علي تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لمركز الاستشارات الفنية والخدمات المعمارية والتنسيق الحضاري بكلية الفنون الجميلة – وحدة ذات طابع خاص .

5- النظر في المذكرة المعروضة بشأن قواعد وضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة للعام الجامعي 2020 – 2021م .

6- الموافقة علي قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020- 2021م .

7- النظر في المذكرة المعروضة بشأن الموافقة علي مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية هواوي بين جامعة الأقصر وشركة هواوي للتكنولوجيا ( مصر ).



الدكتور بدوي شحات بدوى _ رئيس جامعة الأقصر