ترامب يغازل السود بعفو رئاسى عن أمريكية سجنت 21 عاما لحيازتها المخدرات

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفواً كاملاً عن أليس جونسون، هي امرأة سوداء قضت 21 عاما من عقوبة ‏السجن مدى الحياة بعد إدانتها بتهمة التآمر لحيازة الكوكايين وهي تعتبر ليست من ضمن ‏جرائم العنف. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "هذا لا يعني أنه يمكنك فعل ما تريد في الحياة"، ونسب الرئيس الأمريكي الفضل لجونسون في تسليطه الضوء على قصص الآخرين الذين حُكم عليهم بقسوة.

President @realDonaldTrump just signed a full pardon for Alice Johnson!



"We're very proud of Alice and the job you've done and what you represent." pic.twitter.com/RkZmnTe3wP