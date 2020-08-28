ترامب يغازل السود بعفو رئاسى عن أمريكية سجنت 21 عاما لحيازتها المخدرات

كتبت: نهال أبو السعود

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفواً كاملاً عن أليس جونسون، هي امرأة سوداء قضت 21 عاما من عقوبة ‏السجن مدى الحياة بعد إدانتها بتهمة التآمر لحيازة الكوكايين وهي تعتبر ليست من ضمن ‏جرائم العنف. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "هذا لا يعني أنه يمكنك فعل ما تريد في الحياة"، ونسب الرئيس الأمريكي الفضل لجونسون في تسليطه الضوء على قصص الآخرين الذين حُكم عليهم بقسوة.

President @realDonaldTrump just signed a full pardon for Alice Johnson!



"We're very proud of Alice and the job you've done and what you represent." pic.twitter.com/RkZmnTe3wP — The White House (@WhiteHouse) August 28, 2020

ويحاول الرئيس الأمريكي كسب تأييد الأمريكيين السود، قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فى وقت تحاول فيه وسائل إعلام أمريكية الترويج لشعبية مرتفعة لدي منافسه الديمقراطي جو بايدن، بين الأمريكيين ذوو البشرة السمراء.

أدينت جونسون بتهم مخدرات وغسيل أموال في عام 1996، ومنحها ترامب الرأفة في يونيو 2018 بعد أن قضت 21 عامًا في السجن، وتحدثت ليلة الخميس في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري حيث روت قصتها عن الحكم عليها بالسجن مدى الحياة على الرغم من كونها مذنبة غير عنيفة لأول مرة.

وقالت "عندما سمع الرئيس ترامب بشأني - عن ظلم قصتي - رآني كشخص. كان لديه تعاطف وكان يتصرف".

وأصبحت جونسون منذ ذلك الحين مدافعة صريحة عن إصلاح العدالة الجنائية، وكثيرا ما استشهد البيت الأبيض بقصتها عندما روج لسجل ترامب في هذه القضية وإنجازاته للمجتمع الأمريكي من أصل أفريقي.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي، منح ترامب العفو الرئاسي لأكثر من عشرين شخصًا منذ توليه منصبه.