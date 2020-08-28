ترامب يصدر عفوا شاملا عن سجينة تبنت قضيتها كيم كارداشيان

رويترز

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عفوا شاملا عن أليس ماري جونسون، وهي من ولاية تنيسي كان قد صدر ضدها حكم بالسجن مدى الحياة في جريمة مخدرات كانت الأولى لها، وتبنت قضيتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ووقع ترامب، الذي كان قد خفف الحكم على جونسون في عام 2018 بعد أن قضت أكثر من 20 عاما في السجن، قرار العفو خلال استقباله جونسون في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب "ننقل أليس جونسون من تخفيف العقوبة إلى العفو الشامل". وأضاف "أدت أليس عملا مذهلا منذ خروجها (من السجن)، وأوصت بأناس آخرين" ربما يستحقون الرأفة أو العفو.

وانهمرت دموع جونسون، التي تحدثت في المؤتمر العام للحزب الجمهوري هذا الأسبوع عن قرار تخفيف الحكم عليها، عندما أعلن ترامب العفو الشامل.

وسعت كارداشيان شخصيا لدى ترامب دفاعا عن قضية جونسون.