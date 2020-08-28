اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:15 ص
خالد صلاح
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تراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بالمستهل بضغوط هبوط أسهم التكنولوجيا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:30 ص
تراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بالمستهل بضغوط هبوط أسهم التكنولوجيا بورصة
رويترز

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هبطت أسهم أوروبا اليوم الجمعة، إذ باع المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة واشتروا أسهم البنوك بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن إطار عمل جديد لسياسته.
 
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6%، وانخفضت أسهم التكنولوجيا، التي ارتفعت نحو 11% منذ بداية العام، 1.1% ونزلت أسهم الرعاية الصحية 0.8%، وارتفعت أسهم البنوك التي تتأثر بأسعار الفائدة 0.3%.
 
وأعلن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي عن إطار عمل جديد لسياسة البنك أمس، والذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي وبدرجة أقل على المخاوف بشان احتمال ارتفاع التضخم كثيرا.
 
ونزل سهم شركة طيران النرويج 8.6% بعد أن قالت شركة الطيران الاقتصادي إنها ما زالت بحاجة للمزيد من السيولة بهدف مواجهة جائحة كوفيد-19 إذ أعلنت الشركة عن تكبد خسارة كبيرة في النصف الأول من 2020.

أسهم أوروبا

أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية

أسهم التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية

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