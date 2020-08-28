تحرير 19 محضر وإعدام 23 كجم أغذية ومشروبات بمدينة دهب

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة بمدينة دهب على المحلات التجارية والأسواق، إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء بتكليف من الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الإغذية بالمديرية، وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية.

قام عبد الحميد النجار، مفتش أغذية دهب بالمرور على 12 منشأة غذائية، وقد تم تحرير 11 محضر لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية، تحرير 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية تحرير 3 عينات غير مطابقة إعدام 23 كجم و9 لتر أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطنى المحافظة.