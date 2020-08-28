بوتين قبل قيادته سيارة بافتتاح طريق القرم: نضع حزام الأمان بدل المخالفة..فيديو

كتب محمد سعودي

قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيارة من طراز " أوروس"، خلال افتتاحه طريقا سريعا للسيارات في شبه جزيرة القرم، الخميس، حيث أظهرت لقطات فيديو بثتها روسيا اليوم، قيادة بوتين لتلك السيارة خلال افتتاحه طريق " تافريدا" الذي يمتد من كيرتش وحتى مدينة سيفاستوبول.

وذكر الكرملين، أن الرئيس بوتين قام بقيادة السيارة على أحد أقسام الطريق الجديد بنفسه، فيما أشارت الخدمة الصحفية للكرملين إن الرئيس الروسي اطلع على لوحة إعلامية حول مراحل إنشاء الطريق السريع وتحدث لفترة وجيزة مع عمال شاركوا في بنائه.



الرئيس بوتين خلال قيادته سيارة أوروس

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، مازح الرئيس الروسي، الشخص المرافق له عند جلوسه في السيارة، حيث قال إنه "يجب وضع حزام الأمان وإلا سنضطر لدفع مخالفة مرور.

يشار إلى أن طريق "تافريدا"، يبلغ 258 كيلومترا، ويعد شريان نقل رئيسيا في شبه الجزيرة الروسية ويتكون من 4 مسارات في كل اتجاه. والسرعة المقدرة للحركة على طريق "تافريدا" تبلغ 120 كيلومترا في الساعة.



الرئيس بوتين في القرم



بوتين يفتتح طريقا في القرم