اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين قبل قيادته سيارة بافتتاح طريق القرم: نضع حزام الأمان بدل المخالفة..فيديو

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:30 ص
بوتين قبل قيادته سيارة بافتتاح طريق القرم: نضع حزام الأمان بدل المخالفة..فيديو وتين يقود سيارة "أوروس" في القرم
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيارة من طراز " أوروس"، خلال افتتاحه طريقا سريعا للسيارات في شبه جزيرة القرم، الخميس، حيث أظهرت لقطات فيديو بثتها روسيا اليوم، قيادة بوتين لتلك السيارة خلال افتتاحه طريق " تافريدا" الذي يمتد من كيرتش وحتى مدينة سيفاستوبول.

وذكر الكرملين، أن الرئيس بوتين قام بقيادة السيارة على أحد أقسام الطريق الجديد بنفسه، فيما أشارت الخدمة الصحفية للكرملين إن الرئيس الروسي اطلع على لوحة إعلامية حول مراحل إنشاء الطريق السريع وتحدث لفترة وجيزة مع عمال شاركوا في بنائه.

الرئيس بوتين خلال قيادته سيارة أوروس
الرئيس بوتين خلال قيادته سيارة أوروس

 

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، مازح الرئيس الروسي، الشخص المرافق له عند جلوسه في السيارة، حيث قال إنه "يجب وضع حزام الأمان وإلا سنضطر لدفع مخالفة مرور.

يشار إلى أن طريق "تافريدا"، يبلغ 258 كيلومترا، ويعد شريان نقل رئيسيا في شبه الجزيرة الروسية ويتكون من 4 مسارات في كل اتجاه. والسرعة المقدرة للحركة على طريق "تافريدا" تبلغ 120 كيلومترا في الساعة.

الرئيس بوتين في القرم
الرئيس بوتين في القرم

 

بوتين يفتتح طريقا في القرم
بوتين يفتتح طريقا في القرم

 

بوتين يقود سيارة أوروس
بوتين يقود سيارة أوروس

 

 


بوتين

اخبار بوتين

روسيا اليوم

القرم

طريق تافريدا

سيارة اوروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة