انقلاب سيارة إثر حادث تصادم بطريق زفتى - المحلة فى الغربية.. صور

شهد طريق "زفتى - المحلة" في محافظة الغربية، والذى أطلق عليه الأهالى لقب "طريق الموت" منذ عشرات السنوات، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ونجاة سائقها لتمكنه من إيجادة السباحة، بإحدى الترع الرئيسية بين قريتي شبرا قلوج وعزبة عويس.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بإحدى الترع الرئيسية بطريق "زفتي - المحلة" ونجاة سائقها، وذلك لعدم وجود حاجز بين المياه والطريق، وعلى الفور انتقلت الإجهزة الأمنية وجار استخراج السيارة، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن طريق "زفتي - المحلة" حصد أرواح أكثر من 4 أشخاص خلال الشهر الحالي بسبب كثرة المنحنيات والحفر بطول الطريق، فضلا عن عدم وجود إنارة أو حواجز تفصل الطريق بمنطقة بحر العباسي، وذلك وسط غياب تام لأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظ بالرغم من إرسال عشرات الشكاوى يوميا.