انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى شاطئ النخيل بالإسكندرية

انتشلت قبل قليل، قوات الإنقاذ النهري بمديريه أمن الإسكندرية، جثة شاب من شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر التابعه لحي العجمي، عقب نزوله لمياه البحر وغرقه رغم غلق الشاطئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية بغلق الشواطئ بسبب جائحه كورونا.
كان قسم شرطة العامرية، تلقي بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي نادر على زكريا 21 عام، من محافظة القاهرة بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ.
توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وتمكنوا من انتشاله، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحه تمهيدا لانهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه.
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