انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى شاطئ النخيل بالإسكندرية

كان قسم شرطة العامرية، تلقي بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي نادر على زكريا 21 عام، من محافظة القاهرة بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ.

توجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وتمكنوا من انتشاله، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ونقل الجثمان للمشرحه تمهيدا لانهاء الإجراءات الخاصة باستلام الجثمان لذويه.