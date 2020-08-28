اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تسجل قفزة قياسية يومية فى إصابات كورونا بلغت 77266 حالة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:01 ص
الهند تسجل قفزة قياسية يومية فى إصابات كورونا بلغت 77266 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت اليوم الجمعة، قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس آب، وفقا لإحصاء رويترز. وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع1057، ليصل مجملها إلى 61529.


الهند

كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

اخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة