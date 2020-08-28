المصلون فى مملكة البحرين يبدأون العودة التدريجية لصلاة الجماعة بالمساجد

أ ش أ

أدى المصلون في مملكة البحرين، صلاة فجر اليوم الجمعة، في المساجد لأول مرة، منذ أن تم تعليق إقامة صلاة الجماعة، في جميع المساجد والمصليات، فى 23 من شهر مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وإلتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وذكرت وكالة الانباء البحرينية، اليوم الجمعة أن مساجد المملكة فتحت أبوابها لأداء صلاة الفجر، في إطار قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فتح المساجد تدريجياً، استناداً إلى ما صدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين بشأن العودة التدريجية لإقامة العبادات الجماعية، وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قررت يوم أمس الأول الأربعاء، فتح المساجد تدريجياً، وذلك بأداء صلاة الفجر فقط يومياً، ابتداء من اليوم الجمعة.

وضعت الوزارة شروطا للعودة التدريجية لإقامة العبادات الجماعية، وفق الاحترازات والاحتياطات والاستعدادات اللازمة، وتتمثل هذه الاشتراطات في منع التجمع والتزاحم عند أبواب الجوامع والمساجد خلال عملية الدخول والخروج منها مع ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وتحديد الوقت بين الأذان والإقامة بخمس دقائق وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة بعشر دقائق، وإخراج المصلين منها بعد انتهائهم من الصلاة بشكل متدرج ومنظم