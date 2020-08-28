المحطات النووية تؤكد إجراء الشركة الروسية تصميمات تقرير الأمان لمحطة الضبعة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم الحصول على تقيم الأثر البيئي وإذن قبول الموقع في 10 مارس 2019 من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويعتبر إصدار هذا الإذن هو إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووى.

وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الحصول على إذن قبول الموقع وتقييم الأثر البيئي سينعكس لضمان التشغيل الأمن والموثوق فى المستقبل للمنشآت النووية، لافتا إلى أن إذن قبول الموقع هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص "إذن الإنشاء"، وجارى استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، للانتهاء من المرحلة التحضيرية وبدء مرحلة البناء.

وقال الوكيل أن المقاول العام للمشروع وهو شركة اتوم ستروى اكسبورت الروسية تقوم حاليا باستكمال أعمال التصميمات الخاصة بالضبعة والإنتهاء من الوثائق الخاصة بتقرير تقييم الأمان وتلافى ملاحظات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لإستصدار إذن الإنشاء.

وتابع الوكيل أنه لا شك أن جائحة كورونا أثرت علي وتيرة العمل بكل بلاد العالم، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم الحصول على إذن الإنشاء في النصف الثاني من العام المقبل وهو أحد المعالم الرئيسية للمشروع علما أن التأخير فى المشروع لا يقاس إلا بالمدة الزمنية للانتهاء من تنفيذه بما يعنى المحافظة على تواريخ التسليم الابتدائي للمشروع خاصة أن المشروعات النووية مشروعات طويلة الأجل وتتطلب إجراءات متنوعة.