الكشرى والملوخية والمحشى الأكلات المفضلة لسفير نيوزيلندا فى القاهرة

كتب محمد شرقاوى

قال جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، إنه ذهب للإسماعيلية واشترى 50 كيلو من المانجو، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC، المذاع على قناة DMC، أن الكشرى والملوخية والمحشى من المأكولات التي أفضلها في مصر، مشبرا إلى أن مصر قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية الناجحة لمواجهة فيروس كورونا.

كان قد أشاد جريج لويس سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، بالمانجو التي تزرعها مصر، بعدما توجه إلى الإسماعيلية في رحلة سريعة لمدة 24 ساعة فقط، حيث حرص على التقاط صورة تذكارية ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب جريج لويس سفير نيوزيلندا لدى القاهرة عبر تويتر تعليقا على الصورة: "القيام برحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية وفر لي الفرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر هل تعلم أن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من الـMango وتزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ 150 عاماً".

وتعد المانجو أكثر فاكهة يجتمع على حبها الناس، ينتظرها الجميع من الصيف للصيف، أما فيما يخص تاريخها وقصة دخولها مصر، فهناك روايتان، الأولى أيام الخديوى محمد على والثانية مع عودة الزعيم أحمد عرابي من المنفى، ومنذ وقتها عرف المصريون المانجو وأحبوها وصارت واحدة من أشهى الفواكه. وأنواع المانجو كثيرة تصل لحوالى 19 صنفا منها البلدي - والهندي والسكرى والزبدية والعويس والنعومى والفونس.

وفي وقت سابق، كشفت تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع ملحوظ فى صادرات المانجو منذ بدء تصدير موسم وحتى 5 من الشهر الجارى، حيث بلغت الشحنات المصدرة تزيد عن 131 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية، منها العنب 128 ألفا و136 طنا والمانجو 3152 طنا، وسط متابعة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير.