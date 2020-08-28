وأضاف "نأمل أن يتبع خليفته مسار تطوير العلاقات الروسية اليابانية"، وفي سياق متصل، أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف أن موسكو تأمل بأن يحرز رئيس وزراء اليابان الجديد تقدما في مسألة توقيع معاهدة سلام مع روسيا.

وقال السيناتور الروسي "لعقود من الزمان، قدمت روسيا لليابان يد الصداقة وعرضت التوقيع على معاهدة سلام، غير أن جميع رؤساء الوزراء اليابانيين أصروا على عودة الكوريل (الجنوبية) كشرط للتوقيع عليها، وهذا أمر مستحيل".

وأضاف جاباروف "نتمنى أن يتعامل رئيس الوزراء الياباني أيا ما يكون مع روسيا كشريك كامل، يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق معه، وليس كإقليم يمكن انتزاع قطعة منه".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أعلن رسميا في وقت سابق اليوم عن استقالته بسبب تدهور حالته الصحية.