اليوم السابع
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"القوى العاملة" توفر 2700 فرصة عمل في 15 شركة براتب 2500 جنيه

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:23 م
"القوى العاملة" توفر 2700 فرصة عمل في 15 شركة براتب 2500 جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، توفير 2700 فرصة عمل في 15 شركة، اعتبارًا من بعد غد الأحد، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن، فضلا عن توفير مواصلات وسكن للمغتربين.
 
وقال الوزير: إن مديرية القوي العاملة بالقاهرة  وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسبين، وصيادلة ذكور ، ومساعد صيدلي  ، ومهندسين إنتاج، وفني صيانة،  وميكانيكي ومندوب مبيعات ، وسائق ، وشيف تقطيع ، واخصائي تسويق ، ومندوبين توصيل ، وعمال يومية ، وأمن ، وعمال مخازن، وسائق جامبو.
 
وفي نفس السياق، أشار محمد طه مدير المديرية إلى أن المهن المطلوبة تتمثل أيضا في مهندسين صيانة ، وجودة، وتعبئة، وتغليف ، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة ، وسويتش،  ومغسلة .
 
وأوضح مدير المديرية أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف التوجه لمقر الشركات الطالبة لهذه الفرص و الموضحة في الجداول المرفقة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب ، مؤكداً أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهاً إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.
 
القوى العاملة توفر 2700 فرصة عمل (1)
 
القوى العاملة توفر 2700 فرصة عمل (2)
 
القوى العاملة توفر 2700 فرصة عمل (3)
 
القوى العاملة توفر 2700 فرصة عمل (4)
 

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