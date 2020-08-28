اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن تحويل 10ملايين جنيه لـ570 عاملا غادر الأردن..اعرف أسماءهم

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:38 ص
القوى العاملة تعلن تحويل 10ملايين جنيه لـ570 عاملا غادر الأردن..اعرف أسماءهم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 570 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية ، وقد بلغت المستحقات 622 ألفا و419 دولاراً ،أى ما يعادل 9 ملايين و927 ألفا و583 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
 
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن ، ناشد  فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .
 
وفيما يلي الأسماء المستحقة :
 
 
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الاردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة يعلن وضع منظومة لرعاية العمالة غير المنتظمة العام المقبل

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:01 ص

القوى العاملة تعلن صرف 2.4 مليار جنيه لـ1.6 مليون من العمالة غير المنتظمة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:12 م

وزير القوى العاملة يعلن صرف 348 مليون جنيه لـ 300 ألف عامل بـ 3436 منشأة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:25 م

القوى العاملة: تعيين 166 شاباً وصرف 4 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 11:28 ص

القوى العاملة: استكمال صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية للعمال غير المنتظمة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:06 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة