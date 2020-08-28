الصحة تسير قافلة طبية للكشف على أهالى جنوب سيناء الثلاثاء القادم.. صور

وأعلنت صحة جنوب سيناء فى بيان لها، أن القافلة تنطلق تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.

واوضح بيان مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، أنه ستتوجه قافلة طبية مجانية الي المركز الحضري بأبوزنيمة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ١ ، ٢ سبتمبر القادم ، يأتي ذلك في إطار خطة المديرية للنصف الثاني من عام 2020 بعد أن تقرر إستئناف العمل بالقوافل العلاجية بهدف تقديم الخدمات والرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر إحتياجا لأهالي ومرضي وديان المحافظة .

وتتصمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي أبوزنيمة والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية تضم عيادات طبية متنقلة في الباطنه و الأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية و النساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء اللازم بالمجان .