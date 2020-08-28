اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:15 م
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الصحة تسير قافلة طبية للكشف على أهالى جنوب سيناء الثلاثاء القادم.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:04 م
الصحة تسير قافلة طبية للكشف على أهالى جنوب سيناء الثلاثاء القادم.. صور
جنوب سيناء - محمد حسين

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تسير وزارة الصحة يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين، قافلة صحية للكشف على الأهالى.
 
وأعلنت صحة جنوب سيناء فى بيان لها، أن القافلة تنطلق تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.
 
واوضح بيان  مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، أنه ستتوجه قافلة طبية مجانية الي المركز الحضري بأبوزنيمة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ١ ، ٢ سبتمبر القادم ، يأتي ذلك في إطار خطة المديرية للنصف الثاني من عام 2020 بعد أن تقرر إستئناف العمل بالقوافل العلاجية بهدف تقديم الخدمات والرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر إحتياجا لأهالي ومرضي وديان المحافظة .
 
وتتصمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي أبوزنيمة والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية تضم عيادات طبية متنقلة في الباطنه و الأطفال والجراحه والجلديه والأسنان والمسالك البولية و النساء والتوليد  والأنف والأذن والحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء اللازم  بالمجان .
لصحة تسير قافلة طبية للكشف على أهالى جنوب سيناء (1)
 

 

لصحة تسير قافلة طبية للكشف على أهالى جنوب سيناء (2)
 

 

لصحة تسير قافلة طبية للكشف على أهالى جنوب سيناء (3)
 

 


جنوب سيناء

صحة جنوب سيناء

ابوزنيمة

سيناء

الصحة

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