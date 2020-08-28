الصحة العالمية: إهمال الصحة النفسية له عواقب اجتماعية بعيدة المدى

كتب محمد شعلان

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من عدم الاهتمام بالصحة النفسية في الوقت الحالي مع تفشي أزمة كورونا، مؤكدا أن تجاهل الاهتمام بجوانب الصحة النفسية سيكون له عواقب بعيدة المدى.

وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ما لم نتعهد بالتزامات جادة لتوسيع نطاق الاستثمار في الصحة النفسية في الوقت الحالي ، فإن العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية ستكون بعيدة المدى".



مدير منظمة الصحة العالمية على تويتر

وعلى جانب آخر، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن قارة افريقيا ومنطقة الشمال في حاجة إلى استخدام تفشي فيروس كورونا المستجد كفرصة لإعادة بناء النظام الصحي من جديد، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أتفق تمامًا على أن إفريقيا ومنطقة الشمال والعالم بحاجة إلى استخدام COVID19 كفرصة لإعادة البناء بشكل أكثر صحة واخضرارًا".

وفي وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تفشي الأمراض والأوبئة في كل التاريخ العالمي يؤدي إلى تغيير في المجتمعات والاقتصاد، لافتا إلى أن هذا الأمر ينطبق الان على تفشي فيروس كورونا ولابد من استغلال الفرصة لتنظيم العالم من جديد من أجل الأجيال القادمة.

وكتب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في رسالة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " على مر التاريخ ، أدى تفشي الأمراض والأوبئة إلى تغيير الاقتصادات والمجتمعات. لا يختلف COVID19 ، لكنه يمنحنا فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في القرن لتشكيل العالم الذي سيرثه أطفالنا".

وكان قد طالب تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بمنع النزعات العرقية حيال اكتشاف أى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وغرد تيدروس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "نحن بحاجة إلى منع النزعة القومية للقاح COVID19. لهذا السبب منظمة الصحة العالمية تعمل مع الحكومات والقطاع الخاص لضمان إتاحة الابتكارات الجديدة للجميع، فى كل مكان بدءًا من الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر".