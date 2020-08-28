السودان يعلن ارتفاع منسوب النيل الرئيسى 3 سم

وكالات

قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن منسوب النيل الرئيسي بعطبرة بلغ اليوم 16.40سم بارتفاع 3 سم عن الأمس، وبارتفاع 52 سم عن العام الماضى. فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.82سم بارتفاع 2 سم عن الأمس وبارتفاع 1.87 سم عن العام الماضى . ويمر الفاصل المدارى شمال ولاية البحر الأحمر وأبوحمد وشمال دنقلا والولايات الغربية، ومن المتوقع أن يتقدم قليلا .

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوي والمناطق التى تأثرت فى الأعوام السابقه من الفيضانات بأن هناك ارتفاعا فى مناسيب نهري النيل والعطبراوي، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.