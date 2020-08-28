اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تسجل 1069 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة و1148 حالة شفاء

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:15 م
السعودية تسجل 1069 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة و1148 حالة شفاء الصحة السعودية
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1148 حالة شفاء و28 وفاة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 311855 حالة، وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3785، بالإضافة إلى تسجيل 1310 حالات تعافي ليصبح إجمالي حالات الشفاء 286255 .

 

 

 


السعودية

كورونا

الصحة السعودية

كورونا فى السعودية

اخبار السعودية

كورونا حول العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة