السعودية تسجل 1069 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة و1148 حالة شفاء

كتب رامى محيى الدين

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1148 حالة شفاء و28 وفاة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة 311855 حالة، وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3785، بالإضافة إلى تسجيل 1310 حالات تعافي ليصبح إجمالي حالات الشفاء 286255 .