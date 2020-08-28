اليوم السابع
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السراج يوقف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل ويحيله إلى التحقيق

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:39 م
السراج يوقف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل ويحيله إلى التحقيق فائز السراج
كتب أحمد جمعة

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أصدر رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق فائز السراج قرارا اليوم الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق.
 
ونص قرار السراج على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس الرئاسى فى مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.
 
وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التى شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت فى حق المتظاهرين.
 
وكلف السراج فى القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

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