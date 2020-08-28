الزراعة تقدم توصيات لزراعة البنجر لزيادة إنتاج محصول السكر

كتب عز النوبى

يقدم "اليوم السابع"، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال الفترة الحالية، لزيادة إنتاج السكر .

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية فى التالى:

- فى الأراضى القديمة المنزرعة بمحصول البنجر العروة المبكرة (زراعات أغسطس)

- يجب على مزراعى البنجر التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعداداً للزراعة.

- يجب على مزارعى البنجر تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين والتنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 أيام بين كل حرثة وأخرى لتشميس الأرض والقضاء على الأفات والحشرات .

-إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200 كجم للفدان قبل التخطيط.

-التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.

-فى حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.

-تقام القنى والبتون بالتبادل لإحكام الرى ولا يزيد طول الخط عن 10م .

-تتم الزراعة فى جور بين كل منها 20 سم وعلى عمق 1-2 سم ويوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.

-يحتاج الفدان إلى 3- 4 كجم من التقاوى وتتم الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحه الشمس الشديدة.

-تكون ريه الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياة لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها ريه المحاياه بعد أسبوع على الحامى وتصرف بسرعة.

-يتم الترقيع بعد 20 يوماً ببذور سبق نقعها فى الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.

- يجب على مزارعى البنجر متابعة الإصابات الحشرية والمرضية فى هذه الفترة وخاصتآ دودة ورق القطن.

- يجب على مزارعى البنجر وضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثانى يوم للزراعة فى الأراضى المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصآ الأرض المضاف إليها سماد بلدى .

- يجرى الرى بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدوياً على مدار الشهر.