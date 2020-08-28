الزراعة تشجع مزارعى بنى وسويف والمنيا على التحول لنظم الرى الحديثة

كتب عز النوبى

نفذ مشروع تحديث الرى الحقلى بالأراضى الجديدة، من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، زيارة ميدانية الى محافظتى المنيا وبنى سويف، فى إطار الزيارات الميدانية التى تتم للمحافظات المختلفة لتشجيع المزراعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

ضم وفد الوزارة وفريق عمل المشروع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، الدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز التتفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، الدكتور حسن شمس، رئيس وحدة تطوير الرى الحقلى، الدكتور حمدى جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وعدد من الباحثين بمعهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة، وكلية الزراعة جامعة القاهرة.

وعقد فريق العمل ندوتين موسعتين، بقاعتى الإرشاد الزراعى فى كل المحافظتين، بحضور مدير مديرية الزراعة بكل محافظة، ومديرى الجمعيات والمراقبات بالأراضى الجديدة، فضلا عن العاملين بالإرشاد الزراعى بالمديريتين والإدارات الزراعية التابعة لهما.

وأكد الدكتورعلاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أهمية هذا المشروع الذى تدعمه، جميع أجهزة الدولة، لافتا إلى أن التحول إلى نظم الرى الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائده كبيره للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزياده الاستفادة منها فضلا عن زيادة الانتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع المصرى.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة في حاجه ماسة إلى تنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامه الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة خاصه فى ظل الزيادة المطردة لأعداد السكان، والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتى وتحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى.

من جهته استعرض الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى استراتيجية الدولة لتحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث، فضلا عن الدعم المقدم للمزارع بشتى الطرق فى صورة دعم فنى و دعم تدريبى من خلال تقديم التصميمات والإشراف على التنفيذ مجانا للمزارع، كما استعرض أضرار الرى بالغمر وعوائد الرى الحديث من ترشيد استخدام الأسمدة والعمالة والحفاظ على التربة وتوفير مياه الرى.

وقال الدكتور حسن شمس الدين، رئيس وحدة تطوير الرى الحقلى آلية تنفيذ المشروع، التى تبدأ بتقديم المزارع لطلب بتحديث نظام الرى لمديرية الزراعة، التى بدورها تقوم بحصر الطلبات والمساحات وتقديمها لوحدة المشروعات للمعاينه وإعداد التصميمات، وفى المرحلة الثالثة تقوم مديرية الزراعة بتحويل الطلب للبنوك طبقا البروتوكول الموقع بين البنكين الأهلى والزراعى، لتوفير التمويل واختيار الشركة المنفذة وتقوم اجهزة وزارة الزراعة و الباحثين بها بمتابعة و الإشراف علي التنفيذ.

وأشار الدكتور حمدى جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى إلي دور الارشاد الزراعي في توفير المعلومات حول كيفية ادارة شبكات الري الحديث والممارسات الزراعية الجيدة، لحصول المزارع علي أعلى عائد من انتاجه و متابعة فريق الارشاد لجميع خطوات التنفيذ.

وتفقد فريق العمل عددا من الحقول ببعض القرى، في المحافظتين، والتي تحولت الى انظمة الري الحديث، للوقوف على عمليات التشغيل، والتأكد من جدوى المشروع، وتقييم المزارعين له.