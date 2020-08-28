الرى تعلن إمرار 3 بوارج بالجرارات تحمل 1800 طن قمح لميناء دمياط عبر الهويس

فريق المحافظات_ دمياط

أعلنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بدمياط، عن إمرار 3 بوارج بالجرارات والتى تحمل1800 طن قمح وارد من القاهرة إلى ميناء دمياط وذلك من هويس دمياط.

وقال المهندس نادى سمير، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد، أن هذا يأتى فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى ونقل البضائع عبر نهر النيل، حيث أنه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة .

جدير بالذكر أن الميناء يحتوى على محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم .

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير النقل بشأن تفعيل و تعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري وتنشيط نقل البضائع نهرياً.