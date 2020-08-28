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الرى: استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاثة حول النقاط القانونية والفنية لسد النهضة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:54 م
الرى: استمرار عدم التوافق بين الدول الثلاثة حول النقاط القانونية والفنية لسد النهضة سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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قالت وزارة الموارد المائية والرى إنه تم اليوم الجمعة عقد اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث بدأت الاجتماعات بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء.
 
واستعرض الوفد المصرى نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة، واستمر عدم التوافق بين الدول الثلاثة حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المشار إليها، والمُعدة بواسطة الدول الثلاثة والتى لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا، وبعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق  وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.

 


سد النهضة

اثيوبيا

السودان

اخبار مصر

ازمة سد النهضة

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