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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إنه تم استدعاء السفير النرويجي في موسكو إلى الوزارة، بسبب قرار الجانب النرويجي إبعاد دبلوماسي روسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم "، وكانت وزارة الخارجية النرويجية أعلنت في 19 أغسطس،عن إبعاد دبلوماسي روسي من المملكة،دون تحديد اسمه ومنصبه.. وبررت الوزارة قرارها، بأن المواطن الروسي ارتكب أفعالا، لا تتوافق مع وضعه ودوره كدبلوماسي .