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الحكومة تفند شائعة إخلاء منطقة مطار إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:18 ص
الحكومة تفند شائعة إخلاء منطقة مطار إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل محافظة الجيزة
كتبت هند مختار

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نفت محافظة الجيزة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء  بشأن إخلاء منطقة المطار فى إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل، مُؤكدةً أن المحافظة قامت على الفور بتوفير مساكن بديلة حضارية لقاطنى تلك المنطقة، والبالغ عددهم 232 أسرة، باعتبارها مناطق آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، مع تسليمهم عقود تمليك للسكن الدائم بها دون أى مقابل، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

وقد تم تجهيز الوحدات السكنية البديلة بمنطقة 6 أكتوبر للسكن الفورى ونقل السكان إليها، مع توجيه مديرية التربية والتعليم بسرعة تنفيذ إجراءات نقل ذويهم، بالإضافة إلى توجيه مديرية الشباب بإمكانية توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن التأكد من توافر المواد الغذائية بتلك المنطقة، كما تم التنسيق مع وزارة النقل لإنشاء محطة لنقل الركاب قريبة من تلك المساكن.


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