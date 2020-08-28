اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى يؤكد سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر تذكر

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:35 ص
الجيش العراقى يؤكد سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر تذكر المنطقة الخضراء بغداد صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الجيش العراقي في بيان إن ثلاثة صواريخ سقطت بعد منتصف ليل الخميس في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقالت خلية الإعلام الأمني "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا قبل قليل في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، حيث تبين أن انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة".

وفي سياق منفصل، قال الجيش إن صاروخا سقط اليوم الخميس في حي الجادرية القريب من المنطقة الخضراء، لكنه لم يلحق أضرارا كبيرة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.


بغداد

المنطقة الخضراء

صواريخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قصف جديد يستهدف المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:13 م

الصحة العراقية تسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 حالة وفاة

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:47 م

الرئيس العراقى يؤكد أهمية دعم جهود بغداد لحماية سيادته

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:46 م

وزير الدفاع العراقى يبحث تطوير العقود المبرمة مع فرنسا بشأن الأسلحة المتطورة

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:43 ص

انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش خلال مرور سيارة تابعة للأمم المتحدة بالعراق

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة