الجارديان تكشف عن رغبة 9 أعشار البريطانيين بالاستمرار فى العمل من المنزل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه رغم دعوات حكومة بوريس جونسون بعودة الموظفين إلى المكاتب، إلا أن هناك أدلة متزايدة تشير إلى رغبة معظم البريطانيين بالاستمرار فى العمل من المنزل خوفا من كورونا، ووفقًا لتقرير صدر اليوم، فإن 9 من كل 10 أشخاص في المملكة المتحدة ممن عملوا من المنزل أثناء الإغلاق يريدون الاستمرار في القيام بذلك.

والتقرير عن العمل المنزلي في المملكة المتحدة: قبل وأثناء إغلاق عام 2020 - هو أول تقرير يحلل بيانات المسح التي تركز على العمل في المنزل أثناء جائحة فيروس كورونا.

وجاء بالتقرير إن العمل من المنزل في المملكة المتحدة ارتفع من 6٪ من الموظفين قبل بدء الوباء إلى 43٪ في أبريل ، وتشير النتائج إلى أن الإنتاجية ظلت مستقرة في الغالب مقارنة بالأشهر الستة السابقة.

وقالت الصحيفة إن حكومة المملكة المتحدة تخطط لتشجيع العمال على العودة إلى المكاتب وسط مخاوف من تأثير العمل في المنزل على المدن والبلدات.

وقال التقرير ، الذي أعده أكاديميون في جامعة كارديف وجامعة ساوثهامبتون ، إن 88٪ من الموظفين الذين عملوا في المنزل أثناء الإغلاق يرغبون في الاستمرار في القيام بذلك بشكل ما ، مع رغبة 47٪ في القيام بذلك كثيرًا أو طوال الوقت.

وقال (41٪) من الموظفين إنهم أنجزوا الكثير من العمل في المنزل كما فعلوا قبل ستة أشهر عندما كان معظمهم ، وليس كلهم ​​، في أماكن عملهم المعتادة.

وقال أكثر من الربع (29٪) إنهم أنجزوا المزيد في المنزل ، بينما قال 30٪ إن إنتاجيتهم قد انخفضت.

وقالت الصحيفة إن الزيادة في العمل من المنزل بسبب الإغلاق أثرت في الغالب على أصحاب الأجور الأعلى ، والأكثر تأهيلاً ، وذوي المهارات الأعلى والذين يعيشون في لندن والجنوب الشرقي.