التعليم العالى تكذب شائعة استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من التنسيق

كتبت هند مختار

نفت وزارة التعليم العالى ، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من إنشائها، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد

وأوضحت أنه تم بالفعل إدراج جامعة الملك سلمان الدولية ضمن تنسيق الجامعات لتستقبل أولى دفعاتها خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، حيث تم فتح باب التقديم لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، من يوم 22 حتى30 أغسطس الجاري، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للجامعة

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، مُوضحةً أنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق وأن قاموا بسداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به، مُشيرةً إلى أن فتح حساب بنكي خاص لكل جامعة أهلية جديدة يهدف لتيسير إجراءات سداد الرسوم لمن لم يسبق لهم السداد من الطلاب.

وفى سياق متصل، فسيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له، وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، اعتباراً من السبت 5 سبتمبر وفقاً للجدول الزمني المعلن عنه، ويتم الاختبار بشكل إلكتروني محدد المدة الزمنية وبالتزامن بين كل المتقدمين، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 10 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقاً لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية اعتباراً من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، ويكون الكشف الطبي ابتداءً من يوم الخميس 17 سبتمبر.