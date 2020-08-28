اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:54 م
خالد صلاح
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التعاون الإسلامي تدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالسعودية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:45 م
التعاون الإسلامي تدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالسعودية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين
أ ش أ

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الجمعة عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
 
وشدد العثيمين ،في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمملكة.

التعاون الإسلامي

الحوثيين

السعودية

اليمن

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