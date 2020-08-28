التحريات تكشف تفاصيل اقتحام سائق "توك توك" لشقة سيدة وهتك عرضها بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بواقعة اتهام سائق توك توك بالاعتداء الجنسى على ربة منزل، تحمل جنسية دولة عربية، أن المتهم سائق توك توك، وخلال تجوله بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، شاهد المجنى عليها تسير بالشارع، فتتبعها حتى صعدت لمسكنها، وانتهز دخولها شقتها واقتحمها ثم هددها واستولى منها على مشغولات ذهبية، ثم هتك عرضها، وفر هاربا.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المتهم، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة تحمل جنسية دولة عربية، لاعتداء جنسى داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكرت المجنى عليها أنها فوجئت بالمتهم يقتحم شقتها فور عودتها من الخارج، وهتك عرضها بالإكراه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتبين أنه سائق توك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ويقول "ممدوح عبد الجواد" المحامى والخبير القانونى، أن المادة "267" من قانون العقوبات، حددت عقوبة الإعدام والسجن المؤبد لمن يواقع أنثى بغير رضاها، وهناك ظروف مشددة ترتفع بالعقوبة إلى حد الإعدام دون السجن المشدد.

وعن تلك الظروف المشددة يقول "عبد الجواد"، أنه فى حالة إذا كانت الفتاة دون سن الـ18 عامًا فإن العقوبة تكون الإعدام، وفى حالة إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو لهم سلطة عليها أو خادمًا بالأجر عندها أو عند أى من له سلطة عليه، أو فى حالة تعدد الفاعلين فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أيضًا.