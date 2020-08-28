اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:24 م
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التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو نجران

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:17 م
التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو نجران المتحدث باسم التحالف "المالكى"
وكالات

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"


السعودية

اليمن

الحوثيين

نجران

التحالف العربي

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