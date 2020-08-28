التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو نجران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"
التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو نجرانالجمعة، 28 أغسطس 2020 07:17 م
المتحدث باسم التحالف "المالكى"
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