البنك التجارى الدولى يحصد جائزة أفضل بنك إقليمى فى شمال أفريقيا لعام 2020

كتب أحمد يعقوب

حصَد البنك التجاري الدولي –مصرCIBأكبر بنك قطاع خاص في مصر- جائزة "أفضل بنك إقليمي في شمال إفريقيا"، لعام 2020 من جوائز مجلة أفريكان بانكر “African Banker “.

ولعب البنك التجاري الدولي-مصر دوراً محوريًا في تعزيز زيادة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها لاسيما مع توسعاته الأخيرة بالقارة السمراء والتي كان أخرها الانتهاء رسميا من إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من بنك Mayfair الكينى.

وتمكن البنك من دعم مكانته كشريك مميّز للمؤسسات المالية الدولية وكمساند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللأعمال التجارية في شمال إفريقيا، وهو ما ساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وتكتسب جوائز African Banker أهميتها من المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها، إذ تستعين بلجنة مستقلة من خبراء القطاع المصرفي في تقييم البنوك، وتعتمد على معايير صارمة ودقيقة في منح جوائزها.

وتعليقًا على الجائزة، قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي-مصر، "إن هذه الجائزة تعكس رؤية البنك بأن يكون في طليعة عملية البناء لتغيير المستقبل وتحويل التطلعات إلى واقع من خلال تعزيز التواصل بين جميع الدول الإفريقية ".

وأضاف: "في عام 2019، افتتح البنك التجاري الدولي مكتبًا تمثيليًا في أديس أبابا ليكون بمثابة شريك تجاري رئيسي للتنمية الإفريقية، كما حصل على حصة حاكمة في مايفير بنك الكيني، واليوم يمتلك التجاري الدولي شبكة بنوك مراسلة إفريقية تتكون من 10 بنوك".

وأعرب أباظة عن تطلعه لزيادة توسيع النطاق الجغرافي للبنك في 18 دولة إفريقية، عن طريق شبكة من العلاقات المتنوعة مع 24 بنكًا إفريقيًا، مشيرًا إلى أن البنك التجاري الدولي سيواصل استكشاف وتقييم الابتكار لقيادة مستقبل التغيير والتطور في مجال الخدمات المصرفية بالقارة.

من جانبه، قال عمر بن يدر، ناشر مجلة African Banker: "لقد كان 2020 عامًا بالغ الأهمية بكل معنى الكلمة، إذ سيتعين على البنوك أن تلعب دورًا رائدًا في النمو والحفاظ على الاقتصاد في مرحلة ما بعد “Covid-19”

وأضاف أن البنوك ستحتاج إلى العمل مع المؤسسات والشركاء لضمان عدم نضوب السيولة عن طريق التكيف والابتكار والمخاطرة، مشيرًا إلى أن أزمة اليوم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.