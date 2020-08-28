البنتاجون : انتهاكات روسيا ضد القوات الأمريكية فى سوريا " غير مقبولة"

أ.ش.أ

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" اليوم ما قامت به روسيا من إجراءات في شمال شرق سوريا بأنها " خطيرة وغير مقبولة" بعد يومين من إصابة جنود أمريكيين في مواجهة مع القوات الروسية.

وفى وقت سابق، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان الروسي، الفريق فاليري جيراسيموف، وتأتي هذه المكالمة بعد أن أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

وفى وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا، مشيرا في نفس الوقت إلى أن واشنطن تلتزم الحذر حاليا بسبب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قريبا.