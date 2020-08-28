اليوم السابع
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خالد صلاح
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البرازيل تسجل 44235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و984 وفاة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:38 ص
البرازيل تسجل 44235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و984 وفاة تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 44235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و984 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أنها رصدت إجمالا ثلاثة ملايين و761391 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 118649، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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